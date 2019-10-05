Кіберполіція "накрила" бізнес з виготовлення фальсифікату побутової хімії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. На Закарпатті кіберполіція вилучила з обігу майже 100 тонн фальсифікованої побутової хімії. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані департаменту кіберполіції України.
"Під час обшуків правоохоронці виявили велику кількість сировини, готової продукції та обладнання (виробничі лінії) для виготовлення фальсифікату. Крім того було вилучено комп’ютерну техніку та чорнову бухгалтерію. Опис вилученого майна тривав протягом двох діб. Загалом, вилучено майже 100 тонн готового до збуту фальсифікату", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що мережа підприємств виготовляла фальсифікат у промислових маштабах. Основним каналом збуту були власні інтернет-магазини та різноманітні інтернет майданчики з продажу товарів. Щомісячний дохід одного із таких підприємств сягав півмільйона гривень. Зловмисники, під виглядом офіційного оптового представника відомої торгової марки поширювали фальсифіковану продукцію на території України, Словаччини, Угорщини та Румунії.
У поліції встановили, що до такої протиправної діяльності залучена велика група осіб на чолі з двома організаторами – мешканцями міста Ужгород.
Кримінальне провадження було розпочато за ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) КК України.
"Цехи з виробництва фальсифікованої продукції розміщувалися на різних локаціях Закарпатської області. Щомісячно підприємство виготовляло 60 тонн фальсифікованої продукції, яку збували під виглядом відомих торгових марок. При цьому зловмисники позиціонували себе як офіційні оптові представники всесвітньо відомої торгової марки", - повідомили у поліції.
Вказано, що за місцем проживання зловмисників, місцями розташування складських приміщень та цехів з виробництва фальсифікату правоохоронці провели обшуки, під час яких і вилучили майже 100 тон готового до збуту фальсифікату.
Наразі встановлено всіх учасників злочинної групи, у тому числі організаторів. Вирішується питання щодо оголошення їм підозри. Досудове розслідування з даного факту триває.
Нагадаємо, кіберполіція викрила злочинну групу, яка створювала прилади для блокування лічильників.