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Кіберполіція викрила злочинну групу, яка створювала прилади для блокування лічильників

Київ • УНН

 • 17235 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. На Запоріжжі та Дніпропетровщині кіберполіція викрила злочинну групу, яка створювала шкідливі технічні засоби, призначені для втручання в роботу систем обліку спожитої електроенергії. Про це повідомили у Департаменті кіберполіції Національної поліції України, передає УНН.

Кіберполіція викрила злочинну групу, яка створювала прилади для блокування лічильників

"Працівники Придніпровського управління кіберполіції за процесуального керівництва прокуратури Запорізької області та Запорізької місцевої прокуратури №З, встановили, що злочинна група складалася із п’яти осіб, на чолі з 34-річним організатором. Зловмисники створювали шкідливі технічні засоби, призначені для несанкціонованого втручання в роботу систем постачання та обліку спожитої електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що кожен такий пристрій створювався під конкретну модель електролічильника. В подальшому цей апаратний комплекс налаштовувався та використовувався для блокування роботи процесора електролічильника. Свої пристрої зловмисники продавали через інтернет.

"В залежності від виду електролічильника, вартість кожного технічного засобу коливалася від 3 до 15 тисяч гривень. Таким чином, протягом останнього часу їм вдалося заробити більше мільйона гривень", - повідомили у Департаменті.

Вказано, що на території Запорізької та Дніпропетровської областей проведено більше 20 обшуків за місцем проживання учасників групи. Під час обшуків вилучили виготовлені зловмисниками шкідливі технічні засоби та обладнання для їх виготовлення, комп’ютерну техніку, додаткові носії інформації, банківські картки, гроші та мобільні телефони.

За даним фактом триває досудове розслідування у межах розпочатого провадження за ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку), ст. 361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) КК України.

"Всім п’ятьом учасникам групи оголошено про підозру. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Їм загрожує до п’яти років ув’язнення", - додали у поліції.

Нагадаємо, у кіберполіції припинили діяльність сервісу з продажу акаунтів для масової розсилки.

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