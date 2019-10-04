Киберполиция разоблачила преступную группу, которая создавала приборы для блокировки счетчиков
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. В Запорожской и Днепропетровской областях киберполиция разоблачила преступную группу, которая создавала вредные технические средства, предназначенные для вмешательства в работу систем учета потребленной электроэнергии. Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины, передает УНН.
"Работники Приднепровского управления киберполиции под процессуальным руководством прокуратуры Запорожской области и Запорожской местной прокуратуры №З, установили, что преступная группа состояла из пяти человек во главе с 34-летним организатором. Злоумышленники создавали вредные технические средства, предназначенные для несанкционированного вмешательства в работу систем снабжения и учета потребленной электроэнергии", - говорится в сообщении.
Сообщается, что каждое такое устройство создавалось под конкретную модель электросчетчика. В дальнейшем этот аппаратный комплекс настраивался и использовался для блокирования работы процессора электросчетчика. Свои устройства злоумышленники продавали через интернет.
"В зависимости от вида электросчетчика, стоимость каждого технического средства колебалась от 3 до 15 000 гривен. Таким образом, в последнее время им удалось заработать более миллиона гривен", - сообщили в Департаменте.
Указано, что на территории Запорожской и Днепропетровской областей проведено более 20 обысков по месту жительства участников группы. Во время обысков изъяли изготовленные злоумышленниками вредоносные технические средства и оборудование для их изготовления, компьютерную технику, дополнительные носители информации, банковские карточки, деньги и мобильные телефоны.
По данному факту проводится досудебное расследование в рамках начатого производства по ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), ст. 361-1 (Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) УК Украины.
"Всем пятерым участникам группы объявлено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Им грозит до пяти лет заключения", - добавили в полиции.
Напомним, в киберполиции прекратили деятельность сервиса по продаже аккаунтов для массовой рассылки.