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Киберполиция "накрыла" бизнес по изготовлению фальсификата бытовой химии

Киев • УНН

 • 26131 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. На Закарпатье киберполиция изъяла из оборота около 100 тонн фальсифицированной бытовой химии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные департамента киберполиции Украины.

Киберполиция "накрыла" бизнес по изготовлению фальсификата бытовой химии

"Во время обысков правоохранители обнаружили большое количество сырья, готовой продукции и оборудование (производственные линии) для изготовления фальсификата. Кроме того, было изъято компьютерную технику и черновую бухгалтерию. Описание изъятого имущества продолжалось в течение суток. В общем, изъято почти 100 тонн готового к сбыту фальсификата", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сеть предприятий производила фальсификат в промышленных масштабах. Основным каналом сбыта были собственные интернет-магазины и различные интернет площадки по продаже товаров. Ежемесячный доход одного из таких предприятий достигал полумиллиона гривен. Злоумышленники под видом официального оптового представителя известной торговой марки распространяли фальсифицированную продукцию на территории Украины, Словакии, Венгрии и Румынии.

В полиции установили, что к такой противоправной деятельности привлечена большая группа лиц во главе с двумя организаторами - жителями города Ужгород.

Уголовное производство было начато по ст. 229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) УК Украины.

"Цеха по производству фальсифицированной продукции размещались на различных локациях Закарпатской области. Ежемесячно предприятие производило 60 тонн фальсифицированной продукции, сбывали под видом известных торговых марок. При этом злоумышленники позиционировали себя как официальные оптовые представители всемирно известной торговой марки", - сообщили в полиции.

Указано, что по месту жительства злоумышленников, местам расположения складских помещений и цехов по производству фальсификата правоохранители провели обыски, во время которых и изъяли почти 100 тонн готового к сбыту фальсификата.

Установлено всех участников преступной группы, в том числе организаторов. Решается вопрос об объявлении им подозрения. Досудебное расследование по данному факту продолжается.

Напомним, киберполиция разоблачила преступную группу, которая создавала приборы для блокировки счетчиков.

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