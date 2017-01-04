Кібератаки на машини для голосування на президентських виборах у США не було - засновник WikiLeaks
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж знову заявив, що його організація не отримувала інформації від урядових джерел, в тому числі від російської влади. Крім того, він вважає, що ніякого злому машин для підрахунку голосів на американських виборах не було. Про це він розповів в інтерв’ю Fox News, передає УНН.
За словами Дж.Ассанжа, його організація неодноразово повторювала, що джерело, яке надало WikiLeaks листи Джона Подести, глави передвиборного штабу Хілларі Клінтон, не є урядовим. Також він відмовився сказати, чи було це джерело з США або з іншої країни.
Дж.Ассанж упевнений, що ніяких переконливих доказів втручання російських хакерів в виборчу систему США не було. На питання про те, чому в такому разі президент США Барак Обама вводить санкції проти Росії, засновник WikiLeaks відповів, що той “грає в ігри”.
Крім того, Дж.Ассанж зазначив, що його організація опублікувала б документи, що стосуються обраного президента США Дональда Трампа або Республіканської партії, якби отримала їх.
Як повідомляв УНН, засновник порталу WikiLeaks Джуліан Ассанж не виключає, що відправлені хакерами журналістам документи Демократичної партії США, до якої належить Хілларі Клінтон, могли надійти з Росії.
Нагадаємо, директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джон Бреннан заявив, що доповідь американської розвідки по кібератаках буде сфокусована лише на те, як втручалася Росія в президентські вибори США.