Кибератаки на машины для голосования на президентских выборах в США не было - основатель WikiLeaks
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вновь заявил, что его организация не получала информации от правительственных источников, в том числе от российских властей. Кроме того, он считает, что никакого взлома машин для подсчета голосов на американских выборах не было. Об этом он рассказал в интервью Fox News, передает УНН.
По словам Ассанжа, его организация неоднократно повторяла, что источник, который предоставил WikiLeaks письма Джона Подесты, главы предвыборного штаба Хиллари Клинтон, не является правительственным. Также он отказался сказать, был ли это источник с США или из другой страны.
Дж.Ассанж уверен, что никаких убедительных доказательств вмешательства российских хакеров в избирательную систему США не было. На вопрос о том, почему в таком случае президент США Барак Обама вводит санкции против России, основатель WikiLeaks ответил, что тот "играет в игры".
Кроме того, Дж.Ассанж отметил, что его организация опубликовала бы документы, касающиеся избранного президента США Дональда Трампа или Республиканской партии, если бы получила их.
Как сообщал УНН, основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж не исключает, что отправленные хакерами журналистам документы Демократической партии США, к которой принадлежит Хиллари Клинтон, могли поступить из России.
Напомним, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан заявил, что доклад американской разведки по кибератаках будет сфокусирован только на то, как вмешивалась Россия в президентские выборы США.