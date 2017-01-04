Кибератаки на машины для голосования на президентских выборах в США не было - основатель WikiLeaks

КИЕВ. 4 января. УНН. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вновь заявил, что его организация не получала информации от правительственных источников, в том числе от российских властей. Кроме того, он считает, что никакого взлома машин для подсчета голосов на американских выборах не было. Об этом он рассказал в интервью Fox News, передает УНН.