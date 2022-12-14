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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 13179 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 46067 перегляди

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Хуртовини і мороз: прогноз погоди на сьогодні

Хуртовини і мороз: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 568757 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Частину України сьогодні вкриє снігом, місцями хуртовини, вдень і вночі - мороз. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 14 грудня вночі у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, та Луганській областях, вдень на Закарпатті, в Карпатах та на Львівщині сніг, місцями хуртовина; на решті території без істотних опадів.

На дорогах України, крім півдня, місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, вночі у північно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура протягом доби 1-6° морозу; уночі в західних, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській та на півночі Одеської областей 6-11° морозу, вдень на узбережжі морів та в Криму 0-5° тепла.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі та вдень 1-6° морозу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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