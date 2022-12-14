Хуртовини і мороз: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Частину України сьогодні вкриє снігом, місцями хуртовини, вдень і вночі - мороз. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
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За прогнозом синоптиків, 14 грудня вночі у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, та Луганській областях, вдень на Закарпатті, в Карпатах та на Львівщині сніг, місцями хуртовина; на решті території без істотних опадів.
На дорогах України, крім півдня, місцями ожеледиця.
Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, вночі у північно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура протягом доби 1-6° морозу; уночі в західних, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській та на півночі Одеської областей 6-11° морозу, вдень на узбережжі морів та в Криму 0-5° тепла.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі та вдень 1-6° морозу.