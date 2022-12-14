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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Метели и мороз: прогноз погоды на сегодня

Метели и мороз: прогноз погоды на сегодня

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Часть Украины сегодня накроет снегом, местами метели, днем и ночью – мороз. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 14 декабря ночью в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях, днем на Закарпатье, в Карпатах и во Львовской области снег, местами метели; на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах Украины, кроме юга, местами гололедица.

Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с, ночью в северо-восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура в течение суток 1-6° мороза; ночью в западных, Житомирской, Винницкой, Кировоградской и на севере Одесской областей 6-11° мороза, днем на побережье морей и в Крыму 0-5° тепла.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью и днем 1-6° мороза.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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