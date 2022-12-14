Метели и мороз: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Часть Украины сегодня накроет снегом, местами метели, днем и ночью – мороз. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 14 декабря ночью в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях, днем на Закарпатье, в Карпатах и во Львовской области снег, местами метели; на остальной территории без существенных осадков.
На дорогах Украины, кроме юга, местами гололедица.
Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с, ночью в северо-восточных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура в течение суток 1-6° мороза; ночью в западных, Житомирской, Винницкой, Кировоградской и на севере Одесской областей 6-11° мороза, днем на побережье морей и в Крыму 0-5° тепла.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью и днем 1-6° мороза.