Хулігану, який жбурнув каміння у вікна ГПУ, загрожує до 5 років обмеження волі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею “хуліганство” щодо чоловіка, який кинув каміння у вікна Генеральної прокуратури України. Про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Києва, передає УНН.
“Слідчі Печерського управління поліції кваліфікують дану подію як хуліганство. У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення фігуранту про підозру в скоєнні злочину. Санкція статті передбачає до 5-ти років обмеження волі”, — йдеться в пвідомленні.
Як повідомляв УНН, у понеділок до столичної поліції надійшла інформація про те, що невідомий розбив скло в адміністративній будівлі на вулиці Різницькій.
Патрульні та слідчо-оперативна група, прибувши на місце події, виявили два розбитих вікна на першому поверсі будівлі. Порушника виявили на місці та доставили до Печерського управління поліції. Ним виявився 38-річний вінничанин.