Хулигану, который швырнул камни в окна ГПУ, грозит до 5 лет лишения свободы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В полиции открыли уголовное производство по статье "хулиганство" в отношении мужчины, который бросил камни в окна Генеральной прокуратуры Украины. Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева, передает УНН.
"Следователи Печерского управления полиции квалифицируют данное событие как хулиганство. В полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в понедельник в столичную полицию поступила информация о том, что неизвестный разбил стекло в административном здании на улице Резницкой.
Патрульные и следственно-оперативная группа, прибыв на место происшествия, обнаружили два разбитых окна на первом этаже здания. Нарушителя обнаружили на месте и доставили в Печерское управление полиции. Им оказался 38-летний житель Винницы.