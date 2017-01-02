Хуліган у львівському супермаркеті погрожував відвідувачам ножем

Сьогодні близько 11:00 з вулиці Сихівської надійшло повідомлення про адмінправопорушення. Заявник повідомив, що в супермаркеті невідома особа галасує і погрожує предметом, який ззовні нагадує ніж. Коли патрульні приїхали на місце події, чоловік втік.

Інспектори обстежили територію і виявили чоловіка у ще одному супермаркеті неподалік. Чоловік розбив кілька скляних вітрин. Патрульні затримали його і при поверхневій перевірці виявили у нього два кухонні ножі. Затриманий поводився неадекватно, тому на місце події окрім слідчих викликали медиків із психіатричної лікарні.

Слідчі кваліфікували справу за статтею хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, карається таке правопорушення штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років. Медики забрали чоловіка до психіатричної лікарні.

Нагадаємо, у Харкові безробітний з ножем напав на незнайомого чоловіка.