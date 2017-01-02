Хулиган в львовском супермаркете угрожал посетителям ножом
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 2 января. УНН. Патрульные задержали мужчину, который хулиганил в двух супермаркетах и угрожал ножом. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львова.
Сегодня около 11:00 с улицы Сыхивской поступило сообщение об административных правонарушениях. Заявитель сообщил, что в супермаркете неизвестный кричит и угрожает предметом, который внешне напоминает нож. Когда патрульные приехали на место происшествия, мужчина убежал.
Инспекторы обследовали территорию и обнаружили мужчину в еще одном супермаркете неподалеку. Мужчина разбил несколько стеклянных витрин. Патрульные задержали его и при поверхностной проверке обнаружили у него два кухонных ножа. Задержанный вел себя неадекватно, поэтому на место происшествия кроме следователей вызвали медиков из психиатрической больницы.
Следователи квалифицировали дело по статье хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, наказывается такое правонарушение штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет. Медики забрали мужчину в психиатрическую больницу.
Напомним, в Харькове безработный с ножом напал на незнакомого мужчину.