Хуг розповів про міни біля житлових районів і КПВВ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. На підконтрольній урядові України території Донецької та Луганської областей спостерігається велике скупчення мін. Про це на брифінгу повідомив заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
"Спостерігачі зафіксували встановлені міни біля житлових районів та контрольних пунктів в'їзду-виїзду. Наприклад, в полі на південній околиці підконтрольного урядові Ломакиного ми вперше виявили протитанкову міну. Безпілотник СММ виявив 8 протитанкових мін, встановлених поперек дороги поблизу Старогнатівки, близько 300 мін неподалік від Зайцевого та приблизно 320 протитанкових мін у районах південно-західніших підконтрольної урядові Авдіївки. Щонайменше 50 мін у полі на південному сході від підконтрольної урядові Попасної", - повідомив Хуг.
Нагадаємо, Хуг назвав кількість загиблих від мін на Донбасі.