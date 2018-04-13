Хуг рассказал о минах возле жилых районов и КПВВ на Донбассе

"Наблюдатели зафиксировали установленные мины возле жилых районов и контрольных пунктов въезда-выезда. Например, в поле на южной окраине подконтрольного правительству Ломакино впервые обнаружили противотанковую мину. Беспилотник СММ обнаружил 8 противотанковых мин, установленных поперек дороги вблизи Старогнатовки, около 300 мин неподалеку от Зайцево и примерно 320 противотанковых мин в районах юго-западнее подконтрольной правительству Авдеевки. По меньшей мере 50 мин в поле на юго-востоке от подконтрольной правительству Попасной", - сообщил Хуг.

Напомним, Хуг назвал число погибших от мин на Донбассе.