"Хто замовив Катю Гандзюк?": у Києві біля АП зібралось близько сотні активістів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. У Києві розпочалась акція "Хто замовив Катю Гандзюк?". Біля Адміністрації Президента України на Банковій зібралось близько 100 активістів, передає УНН.
Спершу учасники заходу хвилиною мовчання вшанували жертв геноциду кримськотатарського народу, а потім оголосили вимоги до нової влади України та запалили фаєри.
“40 українських міст. 8 світових столиць. Понад 1000 українців зі всіх куточків світу. Одночасно. “Україна питає: Хто замовив Катю Гандзюк?” — зазначили організатори.
Активісти наголошують, що виходять на захист своєї гідності і права на безпечне життя у власній країні.
“Ми вимагаємо відповіді: хто убив Катю, хто замовив напади на активістів, хто влаштував нам терор? Ми вимагаємо покарання. Ми нагадуємо суспільству і новій владі, що більшість нападів на активістів досі не розкриті; замовники — безкарні. Так не може бути в Україні нашої мрії”, — відзначили організатори.
До акції, за їх словами, долучились: Київ, Біла Церква, Ірпінь, Обухів, Гатне, Вінниця, Луцьк, Нововолинськ, Ківерці, Рожище, Дніпро, Костянтинівка, Слов’янськ, Маріуполь, Торецьк, Краматорськ, Житомир, Малин, Ужгород, Запоріжжя, Бердянськ, Івано-Франківськ, Кропивницький, Сєвєродонецьк, Львів, Новояворівськ, Одеса, Миколаїв, Полтава, Кременчук, Рівне, Дубно, Суми, Тернопіль, Чортків, Харків, Херсон, Черкаси, Чернівці, Чернігів.
Акції також були заплановані й за кордоном: Стратсбург, Лондон, Берлін, Прага, Брюсель, Варшава, Париж та в містах Канади.
Як повідомляв УНН, напад на Гандзюк стався 31 липня: жінку облили невідомою речовиною у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Кримінальне провадження за фактом вчинення замаху на активістку передали до центрального апарату Служби безпеки України.