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"Кто заказал Катю Гандзюк?": в Киеве возле АП собралось около сотни активистов

"Кто заказал Катю Гандзюк?": в Киеве возле АП собралось около сотни активистов

Киев  •  УНН

 • 12930 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. В Киеве началась акция “Кто заказал Катю Гандзюк?”. У Администрации Президента Украины на Банковой собралось около 100 активистов, передает УНН.

Сначала участники мероприятия минутой молчания почтили жертв геноцида крымскотатарского народа, а потом объявили требования к новой власти Украины и зажгли файеры.

"40 украинских городов. 8 мировых столиц. Более 1000 украинцев из всех уголков мира. Одновременно. "Украина спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?" - отметили организаторы.

Активисты отмечают, что выходят на защиту своего достоинства и права на безопасную жизнь в собственной стране.

"Мы требуем ответа: кто убил Катю, кто заказал нападения на активистов, кто устроил нам террор? Мы требуем наказания. Мы напоминаем обществу и новой власти, что большинство нападений на активистов до сих пор не раскрыты; заказчики - безнаказанные. Так не может быть в Украине нашей мечты", - отметили организаторы.

К акции, по их словам, присоединились Киев, Белая Церковь, Ирпень, Обухов, Гатное, Винница, Луцк, Нововолынск, Киверцы, Рожище, Днепр, Константиновка, Славянск, Мариуполь, Торецкое, Краматорск, Житомир, Малин, Ужгород, Запорожье, Бердянск, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Северодонецк, Львов, Новояворовск, Одесса, Николаев, Полтава, Кременчуг, Ровно, Дубно, Сумы, Тернополь, Чертков, Харьков, Херсон, Черкассы, Черновцы, Чернигов.

Акции также были запланированы и за рубежом: Стратсбург, Лондон, Берлин, Прага, Брюссель, Варшава, Париж и в городах Канады.

Как сообщал УНН, нападение на Гандзюк произошло 31 июля: женщину облили неизвестным веществом в Херсоне. Гандзюк получила химических ожогов более 30% тела. Уголовное производство по факту совершения покушения на активистку передали в центральный аппарат Службы безопасности Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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