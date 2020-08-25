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Хроніки Делфі: що вдалося зробити за вихідні

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 СЕРПНЯ. УНН. У вівторок, 11 серпня, на Одеському узбережжі почалися роботи з підняття танкера Delfi. Компанія "Трансшип", яка займається операцією з підняття танкера щодня звітує за виконану роботу на сторінці в Facebook, повідомляє УНН

Хроніки Делфі: що вдалося зробити за вихідні

Незважаючи на офіційні вихідні в Україні, операція по Delfi не припинялася ні вдень, ні вночі.

За інформацією 22 серпня вдалося виконати наступні роботи:

- завершення герметизації танків #11 і #14; герметизація баллером;
- контрольна продування стисненим повітрям танка #8;
- підготовка, перевірка насосного обладнання (мотопомп);
- роботи по кам'яному масиву з використанням долота і п / к Атлас-4;
- монтажно-зварювальні роботи по опорним тумбам прагнення (триноги);
- спроба герметизації шкіперською з контрольною продувкою повітрям;
- обробка водної поверхні препаратом Еконадін для запобігання забрудненню.

Згідно зі звітом, за 23 серпня:

- закінчення робіт з видалення кам'яного масиву (~ 50 м3) за допомогою п / к Атлас-4, буксира Даймонд Н і водолазних станцій;
- закінчення монтажно-зварювальних робіт по опорним тумбам прагнення (триноги);
- демонтаж зварювального обладнання з борта Делфі;
- підготовка, перевірка резервного електрокомпрессора для продувки танків;
- обробка водної поверхні препаратом Еконадін для запобігання забрудненню.

Згідно зі звітом, за 24 серпня:

- Safety Meeting з підготовки до підйому. Розподіл обов'язків на етапі перевороту;
- демонтаж, прибирання допоміжного обладнання з борта Делфі;
- отримання постачання: додаткових шлангів, насосів, кабелів для комплектації додаткового погружного обладнання;
- обробка водної поверхні препаратом Еконадін для запобігання забрудненню

Примітка: проведення водолазних робіт ускладнено великою накатом; вітер ПЗ 8-10 м/с; хвиля 1,0-1,5 м.

Нагадаємо, танкер Delfi зазнав аварії біля берегів Одеси восени минулого року. З тих пір і до липня за власником танкера залишалося пріоритетне право на ліквідацію аварії. Після невдалих спроб, в серпні судновласника усунули і за операцію взялася держава. Свою безкоштовну допомогу надають їй дві авторитетні компанії "Трансшип" і "Бруклін-Київ".

У серпні судновласник спробував заблокувати підняття танкера, проте безуспішно. 

За попередніми даними, танкер приберуть з пляжу Одеси до перших штормів.

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