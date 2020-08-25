Хроники Делфи: что удалось сделать за выходные
Киев • УНН
КИЕВ. 25 АВГУСТА. УНН. Во вторник, 11 августа, на Одесском побережье начались работы по поднятию танкера Delfi. Компания "Трансшип", которая занимается операцией по поднятию танкера ежедневно отчитывается за проделанную работу на странице в Facebook, сообщает УНН.
Несмотря на официальные выходные в Украине, операция по Delfi не прекращалась ни днем, ни ночью.
По информация 22 августа удалось проделать следующие работы:
- завершение герметизации танков #11 и #14; герметизация баллером;
- контрольная продувка сжатым воздухом танка #8;
- подготовка, проверка насосного оборудования (мотопомп);
- работы по каменному массиву с использованием долота и п/к Атлас-4;
- монтажно-сварочные работы по опорным тумбам стремления (треноги)
- попытка герметизации шкиперской с контрольной продувкой воздухом;
- обработка водной поверхности препаратом Эконадин для предотвращения загрязнения.
Согласно отчету, за 23 августа:
- окончание работ по удалению каменного массива (~ 50 м3) с помощью п/к Атлас-4, буксира Даймонд Н и водолазных станций;
- окончание монтажно-сварочных работ по опорным тумбам стремления (треноги);
- демонтаж сварочного оборудования с борта Делфи;
- подготовка, проверка резервного электрокомпрессора для продувки танков;
- обработка водной поверхности препаратом Эконадин для предотвращения загрязнения.
Согласно отчету, за 24 августа:
- Safety Meeting по подготовке к подъему. Распределение обязанностей на этапе переворота;
- демонтаж, уборка вспомогательного оборудования с борта Делфи;
- получение поставки: дополнительных шлангов, насосов, кабелей для комплектации дополнительного погружного оборудования;
- обработка водной поверхности препаратом Эконадин для предотвращения загрязнения
Примечание: проведение водолазных работ затруднено большим накатом; ветер ЮВ 8-10 м/с; волна 1,0-1,5 м.
Напомним, танкер Delfi потерпел крушение у берегов Одессы осенью прошлого года. С тех пор и до июля за владельцем танкера оставалось приоритетное право на ликвидацию аварии. После неудачных попыток, в августе судовладельца устранили и за операцию взялось государство. Свою бесплатную помощь оказывают ей две авторитетные компании "Трансшип" и "Бруклин-Киев".
В августе судовладелец попытался заблокировать поднятие танкера, однако безуспешно.
По предварительным данным, танкер уберут с пляжа Одессы до первых штормов.