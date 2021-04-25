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Храми будуть відчинені: Епіфаній про Великдень в умовах карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Храми будуть відчинені. І на вулиці, наскільки мені відомо з рішення МОЗ, і є заяви МОЗ про те, що не буде таких жорстких обмежень. Про це сказав в інтерв’ю Радіо Свобода предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній, відповідаючи на питання про богослужіння на Великдень в умовах карантину, передає УНН.

Цитата

"Храми будуть відчинені. І на вулиці, наскільки мені відомо з рішення МОЗ, і є заяви МОЗ про те, що не буде таких жорстких обмежень. Богослужіння будуть звершуватися. Але зараз ми бачимо, що центральна влада передала фактично повноваження на місця. І кожна громада на місці, чи це обласний центр, чи це ОТГ, ухвалюють рішення, залежно від того, в якій зоні вони перебувають. Якщо це «червона» зона, коли хвороба інтенсивно розвивається, то, звичайно, обмеження посилюються", - зазначив Епіфаній.

Додамо

За словами глави ПЦУ, "архієреї нашої церкви в певних обласних центрах, в областях звертаються до духовенства, до вірних із закликом, що потрібно більше обмежити можливість щодо звершення масових богослужінь. І це нормально, кожен вирішує на місці. А централізовано у нас вже ухвалені відповідні рішення про те, як потрібно поводити себе в цих складних умовах".

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Також Епіфаній додав, що на заводах і у магазинах також будуть освячувати паски.

"На хлібокомбінатах, на заводах, у магазинах. Є цілі мережі магазинів, які звертаються до нас. Навіть у Києві ми делегуємо священнослужителів, які впродовж цих днів звершують освячення пасок і різних страв", - додав глава ПЦУ.

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