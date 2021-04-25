Храмы будут открыты: Епифаний о Пасхе в условиях карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Храмы будут открыты. И на улице, насколько мне известно из решения Минздрава, и есть заявления Минздрава о том, что не будет таких жестких ограничений. Об этом сказал в интервью Радио Свобода предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний, отвечая на вопрос о богослужении на Пасху в условиях карантина, передает УНН.
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“Храмы будут открыты. И на улице, насколько мне известно из решения Минздрава, и есть заявления Минздрава о том, что не будет таких жестких ограничений. Богослужение будут совершаться. Но сейчас мы видим, что центральная власть передала фактически полномочия на места. И каждая община на месте, это областной центр, или это ОТО, принимают решения в зависимости от того, в какой зоне они находятся. Если это „красная“ зона, когда болезнь интенсивно развивается, то, конечно, ограничения усиливаются”, - отметил Епифаний.
Добавим
По словам главы ПЦУ, “архиереи нашей церкви в определенных областных центрах, в областях обращаются к духовенству, к верующим с призывом, что нужно больше ограничить возможность по свершению массовых богослужений. И это нормально, каждый решает на месте. А централизованно у нас уже приняты соответствующие решения о том, как нужно вести себя в этих сложных условиях”.
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Также Епифаний добавил, что на заводах и в магазинах также будут освящать паски.
“На хлебокомбинатах, на заводах, в магазинах. Есть целые сети магазинов, которые обращаются к нам. Даже в Киеве мы делегируем священнослужителей, которые в течение этих дней совершают освящение пасок и различных блюд”, — добавил глава ПЦУ.
Напомним
В Украине зафиксировано уже 2,025 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 24 апреля, — 7900, что является существенным падением со вчерашнего показателя. Летальных случаев за сутки — 231. В то же время тех, кто выздоровел сегодня меньше, чем заболевших.