Храмы будут открыты: Епифаний о Пасхе в условиях карантина

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Храмы будут открыты. И на улице, насколько мне известно из решения Минздрава, и есть заявления Минздрава о том, что не будет таких жестких ограничений. Об этом сказал в интервью Радио Свобода предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний, отвечая на вопрос о богослужении на Пасху в условиях карантина, передает УНН.