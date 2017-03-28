Храм літаючих монахів з'явився у Китаї

Архітектор Аустріс Маілтіс із Латвії спроектував у Китаї унікальний храм, розроблений таким чином, щоб шаолінські монахи могли у ньому літати.

За словами автора проекту, секрет будівлі у тому, що вона має величезну аединамічну турбіну, яка здатна підіймати монахів у повітря.

"Ця концепція частково заснована на явищі левітації, яке досліджують монахи Шаоліня впродовж багатьох століть. Тепер всі вони матимуть можливість левітувати", - розповів Аустріс Маілтіс.

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Також архітектор додав, що ідея храму літаючих монахів "зорієнтована на ріст, духовний і фізичний шанс зробити наступний крок на шляху до пізнання секретів левітації".

За задумом, окрім духовного очищення, завдяки такому вмінню монахи влаштовуватимуть для туристів шоу. Тому на території храму облаштовано невеликий амфітеатр на 230 місць.