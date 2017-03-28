Храм летающих монахов появился в Китае

Архитектор Аустрис Маилтис с Латвии спроектировал в Китае уникальный храм, разработанный таким образом, чтобы шаолиньские монахи могли в нем летать.

По словам автора проекта, секрет здания в том, что в нем есть огромная аединамичная турбина, которая способна поднимать монахов в воздух.

"Эта концепция частично основана на явлении левитации, которое исследуют монахи Шаолиня на протяжении многих веков. Теперь все они смогут левитировать", - рассказал Аустрис Маилтис.

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Также архитектор добавил, что идея храма летающих монахов "ориентирована на рост, духовный и физический шанс сделать следующий шаг на пути к познанию секретов левитации".

По замыслу, кроме духовного очищения, благодаря такому умению монахи будут устраивать для туристов шоу. Поэтому на территории храма оборудован небольшой амфитеатр на 230 мест.