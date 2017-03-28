Храм летающих монахов появился в Китае

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 48715 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 107029 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 122431 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 181577 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 132442 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126226 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118384 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106580 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107604 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103930 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Храм летающих монахов появился в Китае

Храм летающих монахов появился в Китае

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 марта. УНН. В провинции Хэнань, что в Китае, по проекту латышского архитектора построили уникальный храм, в котором шаолиньские монахи в буквальном смысле смогут летать. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Inhabitat.

Архитектор Аустрис Маилтис с Латвии спроектировал в Китае уникальный храм, разработанный таким образом, чтобы шаолиньские монахи могли в нем летать.

По словам автора проекта, секрет здания в том, что в нем есть огромная аединамичная турбина, которая способна поднимать монахов в воздух.

"Эта концепция частично основана на явлении левитации, которое исследуют монахи Шаолиня на протяжении многих веков. Теперь все они смогут левитировать", - рассказал Аустрис Маилтис.

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Также архитектор добавил, что идея храма летающих монахов "ориентирована на рост, духовный и физический шанс сделать следующий шаг на пути к познанию секретов левитации".

По замыслу, кроме духовного очищения, благодаря такому умению монахи будут устраивать для туристов шоу. Поэтому на территории храма оборудован небольшой амфитеатр на 230 мест.

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