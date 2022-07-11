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Хотів випити: на Київщині чоловік розбив двері крамниці та стріляв в поліцейських

Хотів випити: на Київщині чоловік розбив двері крамниці та стріляв в поліцейських

Київ • УНН

 • 117372 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. В Броварах на Київщині чоловік через відмову продати йому алкоголь в заборонений час випив пляшку просто в крамниці, а потім рушницею розбив двері закладу. Після цього він почав стріляти в правоохоронців. Про це повідомив начальник поліції Київщині Андрій Нєбитов, пише УНН.

Цитата

«53-річний чоловік так прагнув випити у заборонений для продажу алкоголю час, що осушив пляшку просто в крамниці. Вимагав продовження бенкету, образився, схопив рушницю і розбив двері крамниці. Коли ж поліцейські намагались втихомирити дебошира, почав стріляти в правоохоронців», - написав Нєбитов.

Деталі

За його словами, була введена спеціальна поліцейська операцію. Чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

«Тепер зловмиснику з Броварщини загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі, або навіть довічне ув'язнення», - додав Нєбитов.

В поліції Київської області зазначили, що інцидент стався 10 липня близько опівночі в Броварах.

«Поліція розпочала досудове розслідування щодо посягання на життя працівників правоохоронного органу (ст. 348 ККУ)», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

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