Хотел выпить: в Киевской области мужчина разбил дверь магазина и стрелял в полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В Броварах Киевской области мужчина из-за отказа продать ему алкоголь в запрещенное время выпил бутылку прямо в магазине, а затем ружьем разбил дверь заведения. После этого он начал стрелять в милицию. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, пишет УНН.
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«53-летний мужчина так стремился выпить в запрещенное для продажи алкоголя время, что осушил бутылку прямо в магазине. Требовал продолжения пира, обиделся, схватил ружье и разбил дверь лавки. Когда же полицейские пытались утихомирить дебошира, начал стрелять в правоохранителей», - написал Небытов.
Детали
По его словам, была введена специальная полицейская операция. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.
«Теперь злоумышленнику из Броварского района грозит от 9 до 15 лет лишения свободы, или даже пожизненное заключение», – добавил Небытов.
В полиции Киевской области отметили, что инцидент произошел 10 июля около полуночи в Броварах.
«Полиция начала досудебное расследование относительно посягательства на жизнь работников правоохранительного органа (ст. 348 УКУ)», - говорится в сообщении.
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