Хотів розстріляти майданівців: донька Ноздровської розповіла про конфлікт матері з нардепом Яценком

Цитата

“Він взагалі така людина – під час Майдану він говорив: “Поставити 30 людей і розстріляти – Майдан розійдеться”, а моя мама тоді сказала: “Піднести до Яценка шини і запалить! Як це можна 30 людей взяти і розстріляти?” - розповіла Анастасія.

Нагадаємо

Під час дебатів в суді родичі Ноздровської заявили, що нардеп Антон Яценко може бути причетним до вбивства, вони не вірять, що підсудний Юрій Россошанський міг вчинити злочин одноосібно. Сам Россошанський свою вину заперечує. Каже: його змусили зізнатися у вбивстві.

До того ж донька Ноздровської повідомила, що ноутбук матері був почищений від компромату на інших осіб. Зазначимо, що після Майдану правозахисниця разом із депутаткою Тетяною Чорновол намагалася притягнути Яценка до відповідальності за корупцію, зокрема давала свідчення прокуратурі.

Сам Яценко не є фігурантом справи і заперечує свою причетність до злочину.