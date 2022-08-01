Хотел расстрелять майдановцев: дочь Ноздровской рассказала о конфликте матери с нардепом Яценко

Цитата

“Он вообще такой человек – во время Майдана он говорил: “Поставить 30 человек и расстрелять – Майдан разойдется”, а моя мама тогда сказала: “Поднести к Яценко шины и зажечь! Как это можно 30 человек взять и расстрелять?” – рассказала Анастасия.

Напомним

Во время дебатов в суде родственники Ноздровской заявили, что нардеп Антон Яценко может быть причастен к убийству, они не верят, что подсудимый Юрий Россошанский мог совершить преступление единолично. Сам Россошанский свою вину отрицает. Говорит, его заставили признаться в убийстве.

К тому же дочь Ноздровской сообщила, что ноутбук матери был очищен от компромата на других лиц. Отметим, что после Майдана правозащитница вместе с депутатом Татьяной Черновол пыталась привлечь Яценко к ответственности за коррупцию, в частности, давала показания прокуратуре.

Сам Яценко фигурантом дела не является и отрицает свою причастность к преступлению.