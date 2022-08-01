Хотел расстрелять майдановцев: дочь Ноздровской рассказала о конфликте матери с нардепом Яценко
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Правозащитница Ирина Ноздровская, которую нашли мертвой в 2018 году в Киевской области, долгое время работала на народного депутата Антона Яценко. Однако во время Революции Достоинства их отношения ухудшились, поскольку Ноздровская поддержала Майдан, а Яценко сказал, что протестующих нужно расстрелять. Об этом в интервью УНН рассказала дочь правозащитницы Анастасия Ноздровская.
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“Он вообще такой человек – во время Майдана он говорил: “Поставить 30 человек и расстрелять – Майдан разойдется”, а моя мама тогда сказала: “Поднести к Яценко шины и зажечь! Как это можно 30 человек взять и расстрелять?” – рассказала Анастасия.
Напомним
Во время дебатов в суде родственники Ноздровской заявили, что нардеп Антон Яценко может быть причастен к убийству, они не верят, что подсудимый Юрий Россошанский мог совершить преступление единолично. Сам Россошанский свою вину отрицает. Говорит, его заставили признаться в убийстве.
К тому же дочь Ноздровской сообщила, что ноутбук матери был очищен от компромата на других лиц. Отметим, что после Майдана правозащитница вместе с депутатом Татьяной Черновол пыталась привлечь Яценко к ответственности за коррупцию, в частности, давала показания прокуратуре.
Сам Яценко фигурантом дела не является и отрицает свою причастность к преступлению.