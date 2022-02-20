Хотів обмежити дітям доступ до соцмереж: у Франції чоловік випадково відключив інтернет у цілому місті
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Житель французької комуни Мессанж залишив без інтернету всіх мешканців містечка. Чоловік намагався обмежити своїм дітям доступ до Мережі вночі, але випадково заглушив інтернет у всій комуні. Про це повідомляє УНН з посиланням на LeFigaro.
Деталі
Національне агентство з радіочастот почало отримувати скарги від мешканців Мессанжу.
Як зазначається, люди скаржилися, що щодня після опівночі у містечку зникає інтернет. Працівники прибули на місце та за допомогою пеленгатора вирахували глушник радіочастотних хвиль.
З'ясувалося, що пристрій знаходиться в будинку чоловіка, який купив в інтернеті глушник радіочастотних хвиль, щоб обмежити своїм дітям вихід до Мережі вночі.
Втручання у радіочастоти заборонено законами Франції. І тепер батькові загрожує ув'язнення на 6 місяців та штраф у розмірі 30 тисяч євро.
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