Хотел ограничить детям доступ к соцсетям: во Франции мужчина случайно отключил интернет в целом городе
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Житель французской коммуны Мессанж оставил без интернета всех обитателей городка. Мужчина пытался ограничить своим детям доступ к Сети ночью, но случайно заглушил интернет во всей коммуне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на LeFigaro.
Детали
Национальное агентство по радиочастотам начало получать жалобы от жителей Мессанжа.
Как отмечается, люди жаловались, что ежедневно после полуночи в городке исчезает интернет. Сотрудники прибыли на место и с помощью пеленгатора вычислили глушитель радиочастотных волн.
Выяснилось, что устройство находится в доме мужчины, который купил в интернете глушитель радиочастотных волн, чтобы ограничить своим детям выход в Сети ночью.
Вмешательство в радиочастоты запрещено законами Франции. И теперь отцу грозит заключение на 6 месяцев и штраф в размере 30 тысяч евро.
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