Хотів незаконно потрапити до Румунії: прикордонники врятували чоловіка, який впав з обриву

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«Поблизу кордону виявили чоловіка, який хотів незаконно потрапити до Румунії. Побачивши правоохоронців, невідомий спробував втекти, але впав у 10-ти метровий обрив. Вибратися самотужки він не зміг, тому на допомогу викликали рятувальників та швидку. Чоловіка дістали, значних ушкоджень він не зазнав», – повідомили в ДПСУ.

Нагадаємо

На Буковині невідомий на автомобілі намагався перетнути кордон з Румунією. Прикордонники застосували зброю, але порушник втік. Затримали чоловіка після того, як він звернувся до лікарні.