Хотів незаконно потрапити до Румунії: прикордонники врятували чоловіка, який впав з обриву
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Державна прикордонна служба повідомила, що поблизу кордону виявили чоловіка, який при спробі втекти впав у 10-метровий обрив. Чоловіка дістали, значних тілесних ушкоджень він не зазнав. Про це інформує УНН.
Цитата
«Поблизу кордону виявили чоловіка, який хотів незаконно потрапити до Румунії. Побачивши правоохоронців, невідомий спробував втекти, але впав у 10-ти метровий обрив. Вибратися самотужки він не зміг, тому на допомогу викликали рятувальників та швидку. Чоловіка дістали, значних ушкоджень він не зазнав», – повідомили в ДПСУ.
Нагадаємо
На Буковині невідомий на автомобілі намагався перетнути кордон з Румунією. Прикордонники застосували зброю, але порушник втік. Затримали чоловіка після того, як він звернувся до лікарні.