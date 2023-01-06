Хотел незаконно попасть в Румынию: пограничники спасли упавшего с обрыва мужчину

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«Вблизи границы обнаружили мужчину, который хотел незаконно попасть в Румынию. Увидев правоохранителей, неизвестный попытался скрыться, но упал в 10-метровый обрыв. Выбраться в одиночку он не смог, поэтому на помощь вызвали спасателей и скорую. Мужчину достали, значительных повреждений он не получил», – сообщили в ГНСУ.

Напомним

На Буковине неизвестный на автомобиле пытался пересечь границу с Румынией. Пограничники применили оружие, но нарушитель скрылся. Задержан мужчина был после того, как он обратился в больницу.