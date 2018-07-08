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Хорватський захисник Віда відхрестився від привітань на адресу України і "Динамо"

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Захисник футбольної збірної Хорватії Домагой Віда відхрестився від своїх слів на адресу України. Після відеозвернення із вітанням "Слава Україні" та "Ця перемога за Динамо", він сказав, що пожартував і перемога Хорватії над збірною Росії на ЧС - "це перемога лише для Хорватії", передає УНН.

Так, захисник футбольної збірної Хорватії Домагой Віда разом з колишнім гравцем команди Огнєном Вукоєвичем записали відеозвернення після матчу хорватськоъ збірної зі збірною Росії на чемпіонаті світу.

"Слава Україні, давай, давай!" - каже Віда на відео, а Вукоєвич додав: "Ця перемога за "Динамо" і за Україну. Хорватія, вперед!".

Обидва футболіста раніше грали за київське "Динамо". Віда – з 2013-го по 2018-й, Вукоєвич – з 2008-го по 2015-й.

На уточнююче запитання російських журналістів, чи малось в ролику на увазі, що перемога була для України, Віда заявив: "Ні. Ця перемога – для Хорватії. Ніякої політики. Це жарт. У мене там друзі з часів "Динамо Київ", нічого іншого я на увазі не мав".

Віда, також додав, що любить росіян, пише Sports.ru.

Наразі, після таких привітань, у ЗМІ активно обговорюється дискваліфікація Віди.

Зокрема, його вчинок порівнюють із тим, як футболісти збірної Швейцарії, Граніт Джака і Джердан Шачірі у матчі групового етапу проти Сербії відсвяткували забитий гол жестами двоголового орла Албанії.

Швейцарцям тоді довелось сплатити чималий штраф, пише xsport.ua, адже футбол, за правилами ФІФА, має бути поза політикою.

Нагадаємо, 7 липня збірна Хорватії вийшла в півфінал ЧС-2018, обігравши Росію в серії післяматчевих пенальті.

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