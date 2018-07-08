Хорватский защитник Вида открестился от поздравлений в адрес Украины и "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Защитник футбольной сборной Хорватии Домагой Вида открестился от своих слов в адрес Украины. После видеообращение с приветствием "Слава Украине" и "Эта победа для Динамо", он сказал, что пошутил, и победа Хорватии над сборной России на ЧМ - "это победа только для Хорватии", передает УНН.
Так, защитник футбольной сборной Хорватии Домагой Вида вместе с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем записали видеообращение после матча хорватской сборной со сборной России на чемпионате мира.
"Слава Украине, давай, давай!" - говорит Вида на видео, а Вукоевич добавляет: "Эта победа за "Динамо" и за Украину. Хорватия, вперед!".
Оба футболиста ранее играли за киевское "Динамо". Вида - с 2013-го по 2018-й, Вукоевич - с 2008-го по 2015-й.
На уточняющий вопрос российских журналистов, имелось ли в ролике в виду, что победа была для Украины, Вида заявил: "Нет. Эта победа - для Хорватии. Никакой политики. Это шутка. У меня там друзья со времен "Динамо Киев", ничего другого я в виду не имел".
Вида, также добавил, что любит россиян, пишет Sports.ru.
Сейчас, после таких поздравлений, в СМИ активно обсуждается дисквалификация Виды.
В частности, его поступок сравнивают с тем, как футболисты сборной Швейцарии, Гранит Джака и Джердан Шакири в матче группового этапа против Сербии отпраздновали забитый гол жестами двуглавого орла Албании.
Швейцарцам тогда пришлось уплатить немалый штраф, пишет xsport.ua, ведь футбол по правилам ФИФА, должен быть вне политики.
Напомним, 7 июля сборная Хорватии вышла в полуфинал ЧМ-2018, обыграв Россию в серии послематчевых пенальти.