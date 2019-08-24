Хорватський захисник покинув ФК "Карпати"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. 23-річний центральний захисник Франьо Прце покинув стан львівських “Карпат”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу клубу.
Хорват зіграв лише один матч у складі молодіжної команди “Карпат”.
Примітно, що до стану “левів” ексфутболіст “Лаціо” і “Брешії” перейшов лише у червні цього року.
Окрім того відзначимо, що нападник Ігор Карпенко на правах оренди повернувся до луцької “Волині”, у якій провів минулий сезон, а півзахисник Андрій Ременюк вирушив в оренду до ФК “Калуш”.