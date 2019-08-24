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Хорватський захисник покинув ФК "Карпати"

Хорватський захисник покинув ФК "Карпати"

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. 23-річний центральний захисник Франьо Прце покинув стан львівських “Карпат”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу клубу.

Хорват зіграв лише один матч у складі молодіжної команди “Карпат”.

Примітно, що до стану “левів” ексфутболіст “Лаціо” і “Брешії” перейшов лише у червні цього року.

Окрім того відзначимо, що нападник Ігор Карпенко на правах оренди повернувся до луцької “Волині”, у якій провів минулий сезон, а півзахисник Андрій Ременюк вирушив в оренду до ФК “Калуш”.

Українські Національні Новини

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