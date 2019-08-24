Хорватский защитник покинул ФК "Карпаты"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. 23-летний центральный защитник Франьо Прце покинул расположение львовских “Карпат”, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
Хорват сыграл только один матч в составе молодежной команды “Карпат”.
Примечательно, что в состав “львов” ексфутболист “Лацио” и “Брешии” перешел лишь в июне этого года.
Кроме того отметим, что нападающий Игорь Карпенко на правах аренды вернулся в луцкой “Волыни”, в которой провел прошлый сезон, а полузащитник Андрей Ременюк отправился в аренду в ФК “Калуш”.