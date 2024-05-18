Хорватія затвердила новий уряд на чолі з проєвропейським прем’єр-міністром
Київ • УНН
Парламент Хорватії затвердив новий уряд на чолі з проєвропейським прем'єр-міністром Андреєм Пленковичем на третій термін.
Парламент Хорватії в п'ятницю затвердив уряд на чолі з проєвропейським прем'єр-міністром Андреєм Пленковичем, який заступає на посаду на третій термін. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Зазначається, що керівна партія HDZ – Хорватський демократичний союз – сформувала коаліцію з ультраправим рухом "Батьківщина" (DF). Зі 141 присутнього депутата 79 проголосували за уряд, 61 – проти, один утримався.
В уряді, що складається з 18 членів, "Батьківщина" матиме трьох міністрів.
Антиіммігрантська партія DF проводила виборчу кампанію, пропагуючи захист традиційних сімейних цінностей і виступаючи проти того, щоб дозволити сербській меншині приєднатися до майбутньої коаліції.
Згідно з коаліційною угодою між двома партіями, HDZ збереже своїх міністрів внутрішніх справ і культури. За прогнозом аналітиків, це означає, що політика в сферах міграції і прав меншин не зміниться.
DF, яка вперше увійшла до уряду, очолить міністерство сільського господарства, нове міністерство демографії та частину міністерства економіки, яке було розділене на два відомства.
HDZ зберіг міністрів з попереднього уряду, привівши лише одне нове обличчя.Відтак у Хорватії щонайменше до президентських виборів, що мають пройти наприкінці 2024 року, збережеться дружній до України уряд у той час, як президент залишається проросійським.
Нагадаємо
У жовтні минулого року міністр економіки України Юлія Свириденко та міністр внутрішніх справ Хорватії Давор Божинович підписали міжурядову угоду про співробітництво в сфері розмінування.