Хорватия утвердила новое правительство во главе с проевропейским премьер-министром
Киев • УНН
Парламент Хорватии утвердил новое правительство во главе с проевропейским премьер-министром Андреем Пленковичем на третий срок.
Парламент Хорватии в пятницу утвердил правительство во главе с проевропейским премьер-министром Андреем Пленковичем, который заступает на должность на третий срок. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что правящая партия HDZ - Хорватский демократический союз - сформировала коалицию с ультраправым движением "Родина" (DF). Из 141 присутствующего депутата 79 проголосовали за правительство, 61 - против, один воздержался.
В правительстве, состоящем из 18 членов, "Батькивщина" будет иметь трех министров.
Антииммигрантская партия DF проводила избирательную кампанию, пропагандируя защиту традиционных семейных ценностей и выступая против того, чтобы позволить сербскому меньшинству присоединиться к будущей коалиции.
Согласно коалиционному соглашению между двумя партиями, HDZ сохранит своих министров внутренних дел и культуры. По прогнозу аналитиков, это означает, что политика в сферах миграции и прав меньшинств не изменится.
DF, которая впервые вошла в правительство, возглавит министерство сельского хозяйства, новое министерство демографии и часть министерства экономики, которое было разделено на два ведомства.
HDZ сохранил министров из предыдущего правительства, приведя лишь одно новое лицо, поэтому в Хорватии как минимум до президентских выборов, которые должны пройти в конце 2024 года, сохранится дружественное к Украине правительство в то время, как президент остается пророссийским.
Напомним
В октябре прошлого года министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере разминирования.
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