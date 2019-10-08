Хомчак про розведення сил: українські військові будуть на позиціях 2016 року
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Нові позиції українських військових в районі Петрівського і Золотого будуть там, де вони були у 2016 році, розведення військ має відбутися дзеркально на відстані один кілометр від лінії зіткнення в обидві сторони. Про це заявив начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак під час робочої поїздки до району проведення операції Об’єднаних сил, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Міноборони.
Так, з його слів, розведення військ має відбутися дзеркально на відстань один кілометр від лінії зіткнення в обидві сторони.
“Нові позиції українських військових будуть там, де вони були у 2016 році, коли вперше відбулося розведення сил у згаданому районі. Підрозділи Збройних Сил України і надалі повністю контролюватимуть ситуацію”, — поінформував Хомчак, відповідаючи на питання журналістів щодо запланованого розведення сил і засобів в районі Петрівського і Золотого.
Нагадаємо, зі слів міністра оборони України Андрія Загороднюка, місцеве населення міста Золоте на Луганщині, де має відбутися розведення військ, підтримує концепцію розведення сил.