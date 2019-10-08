Хомчак о разведении сил: украинские военные будут на позициях 2016 года

КИЕВ. 8 октября. УНН. Новые позиции украинских военных в районе Петровского и Золотого будут там, где они были в 2016 году, разведение войск должно произойти зеркально на расстоянии одного километра от линии соприкосновения в обе стороны. Об этом заявил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак во время рабочей поездки в район проведения операции Объединенных сил, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Минобороны.