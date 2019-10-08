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Хомчак о разведении сил: украинские военные будут на позициях 2016 года

Киев • УНН

 • 10391 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Новые позиции украинских военных в районе Петровского и Золотого будут там, где они были в 2016 году, разведение войск должно произойти зеркально на расстоянии одного километра от линии соприкосновения в обе стороны. Об этом заявил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак во время рабочей поездки в район проведения операции Объединенных сил, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Минобороны.

Хомчак о разведении сил: украинские военные будут на позициях 2016 года

Так, по его словам, разведение войск должно произойти зеркально на расстояние одного километра от линии соприкосновения в обе стороны.

"Новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016 году, когда впервые произошло разведение сил в упомянутом районе. Подразделения Вооруженных Сил Украины и в дальнейшем будут полностью контролировать ситуацию", - сообщил Хомчак, отвечая на вопрос журналистов относительно запланированного разведения сил и средств в районе Петровского и Золотого.

Напомним, по словам министра обороны Украины Андрея Загороднюка, местное население города Золотое в Луганской области, где должно состояться разведение войск, которое поддерживает концепцию разведения сил.

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