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Хомчак привітав військовослужбовців з Днем воєнної розвідки України

Хомчак привітав військовослужбовців з Днем воєнної розвідки України

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Сьогодні в Україні відзначають День воєнної розвідки. Зі святом українських воїнів привітав начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Генштабу.

"Усі роки протистояння збройній агресії Російської Федерації воїни-розвідники щоденно демонструють високий професіоналізм та продовжують нарощувати свої спроможності у загальній системі захисту національних інтересів нашої держави. Значення добутої розвідувальної інформації, особливо в умовах гібридної війни, важко переоцінити, адже від ваших професійних та оперативних дій залежать якість планування та практична реалізація поставлених перед Збройними Силами України завдань", - зауважив Хомчак.

Він висловив впевненість, що сильні духом, загартовані війною розвідники, сповнені великою жагою до перемоги та помстою ворогу за втрату своїх бойових побратимів, і надалі героїчно захищатимуть територіальну цілісність Батьківщини.

"У цей урочистий день бажаю всьому особовому складу воєнної розвідки України міцного здоров’я, незламності духу, нових успіхів та перемог. Слава Україні!" - наголосив Головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Начальник Генштабу Хомчак представив особовому складу нового командувача Обʼєднаних сил.

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