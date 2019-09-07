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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 90275 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 115260 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 107006 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 113599 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 121216 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148968 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149146 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Хомчак поздравил военнослужащих с Днем военной разведки Украины

Хомчак поздравил военнослужащих с Днем военной разведки Украины

Киев  •  УНН

 • 17962 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Сегодня в Украине отмечают День военной разведки. С праздником украинских воинов поздравил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Генштаба.

"Все годы противостояния вооруженной агрессии Российской Федерации воины-разведчики ежедневно демонстрируют высокий профессионализм и продолжают наращивать свои способности в общей системе защиты национальных интересов нашего государства. Значение добытой разведывательной информации, особенно в условиях гибридной войны, трудно переоценить, ведь от ваших профессиональных и оперативных действий зависят качество планирования и практическая реализация поставленных перед Вооруженными Силами Украины задач", - отметил Хомчак.

Он выразил уверенность, что сильные духом, закаленные войной разведчики, полны большой жаждой победы и местью врагу за потерю своих боевых побратимов, и в дальнейшем будут героически защищать территориальную целостность Родины.

"В этот торжественный день желаю всему личному составу военной разведки Украины крепкого здоровья, несокрушимости духа, новых успехов и побед. Слава Украине!" - отметил Главнокомандующий ВСУ.

Напомним, ранее начальник Генштаба Хомчак представил личному составу нового командующего Объединенных сил.

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