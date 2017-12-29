Холодницький розповів, що для САП та НАБУ буде важливим наступного року
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Для Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України наступного року будуть вкрай важливим три речі: позаполітичне дотримання закону у передвиборчому році, вироки судів у їхніх провадженнях та законодавче забезпечення діяльності САП та НАБУ. Про це написав заступник Генерального прокурора — керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Наступного року для нас будуть важливі три речі. Перше, чітко тримати курс на позаполітичне дотримання закону в наступному передвиборчому році. Як би не використовували наші дії різні політики в своїй риториці, для нас головним було, є та буде дотримання закону — саме це гарантує майбутнє нашій державі, яка має бути правовою”, — зазначив він.
Холодницький наголосив, антикорупційні органи переслідують за законом когось не за політичні погляди чи посади, не за належність до певної групи осіб чи особисті вподобання, а лише тому, що зібрані достатні докази свідчать про факти корупційних злочинів.
Другим важливим моментом, за його словами, є вироки судів у їхніх провадженнях. Він уточнив, що до суду вже направлено понад 100 проваджень, кількість яких наступного року зростатиме.
“Ми потребуємо вироків як повітря, а неприпустимо довгий судовий процес, що дуже часто не відбувається чи переноситься на тижні й місяці, ставить під сумнів як нашу роботу, так і збільшує розчарування суспільства у правосудді загалом”, — підкреслив керівник САП.
На думку Холодницького, це питання може бути зрушене з місця завдяки створення незалежного антикорупційного суду.
“Третє, дуже тонкий момент — законодавче забезпечення нашої діяльності. Ми розуміємо, що законодавство повинно змінюватись, щоб відображати суспільні процеси і потреби, і що серед народних депутатів є багато потенційних наших фігурантів. Так говорить Закон. Проте, дуже хочеться, щоб в парламенті перестали намагатися за допомогою законів обмежити наші права в досудовому розслідуванні, бо суспільні потреби зараз — не захист депутатів від кримінального переслідування за корупцію, а навіть дуже навпаки”, — зауважив він.
Холодницький також подякував народним депутатам за підтримку поки на рівні профільного комітету законопроекту № 7271, що дозволить гарантувати САП стабільність від спроб скорочення антикорупційних прокурорів, як це було цьогоріч.
Нагадаємо, НАБУ просить НАЗК відновити їм доступ до реєстру е-декларацій.