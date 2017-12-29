Холодницький розповів, що для САП та НАБУ буде важливим наступного року

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Для Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України наступного року будуть вкрай важливим три речі: позаполітичне дотримання закону у передвиборчому році, вироки судів у їхніх провадженнях та законодавче забезпечення діяльності САП та НАБУ. Про це написав заступник Генерального прокурора — керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.