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Холодницкий рассказал, что для САП и НАБУ будет важным следующем году

Киев • УНН

 • 14223 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Для Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины в следующем году будут крайне важным три вещи: внеполитическое соблюдение закона в предвыборном году, приговоры судов в их производствах и законодательное обеспечение деятельности САП и НАБУ. Об этом написал заместитель Генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий на своей странице в Facebook, передает УНН.

Холодницкий рассказал, что для САП и НАБУ будет важным следующем году

"В следующем году для нас будут важны три вещи. Первое, четко держать курс на внеполитическое соблюдение закона в следующем предвыборном году. Как бы ни использовали наши действия разные политики в своей риторике, для нас главным было, есть и будет соблюдение закона - именно это гарантирует будущее нашем государстве, которая должна быть правовым", - отметил он.

Холодницкий подчеркнул, антикоррупционные органы преследуют по закону кого-то не за политические взгляды или должности, не за принадлежность к определенной группе лиц или личные предпочтения, а лишь потому, что собраны достаточные доказательства свидетельствуют о фактах коррупционных преступлений.

Вторым важным моментом, по его словам, есть приговоры судов в их производствах. Он уточнил, что в суд уже направлено более 100 производств, количество которых в следующем году будет расти.

"Мы нуждаемся приговоров как воздух, а недопустимо долгий судебный процесс, очень часто не происходит или переносится на недели и месяцы, ставит под сомнение как нашу работу, так и увеличивает разочарование общества в правосудии в целом", - подчеркнул руководитель САП.

По мнению Холодницкого, этот вопрос может быть сдвинут с места благодаря созданию независимого антикоррупционного суда.

"Третье, очень тонкий момент - законодательное обеспечение нашей деятельности. Мы понимаем, что законодательство должно меняться, чтобы отражать общественные процессы и потребности, и среди народных депутатов есть много потенциальных наших фигурантов. Так говорит Закон. Однако, очень хочется, чтобы в парламенте перестали пытаться с помощью законов ограничить наши права в досудебном расследовании, поскольку общественные потребности сейчас - не защита депутатов от уголовного преследования за коррупцию, а даже очень наоборот", - отметил он.

Холодницкий также поблагодарил народных депутатов за поддержку пока на уровне профильного комитета законопроекта № 7271, что позволит гарантировать САП стабильность от попыток сокращения антикоррупционных прокуроров, как это было в этом году.

Напомним, НАБУ просит Назка восстановить им доступ к реестру е-деклараций.

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