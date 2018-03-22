Холодницький про відставку: чекайте далі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що він не збирається йти у відставку. Про це він повідомив в інтерв'ю DW, передає УНН.
"Зараз я з робочим візитом в Брюсселі. Повертаюсь в п’ятницю ввечері до Києва. В понеділок виходжу на роботу і працюю. Якщо хтось дуже хоче, щоб спецпрокурор пішов у відставку, то хай чекають далі. Треба працювати. Я піду у відставку тоді, коли я сам вирішу", - повідомив Холодницький.
Також Холодницький спростував інформацію про наявність конфлікту між ним та Ситником.
"Є моменти робочі. Артем Сергійович – він як детектив, як слідчий, який дуже часто вважає, що доказів достатньо. Але не детективи представляють докази в суді, а прокурор, і саме прокурор вирішуватиме достатність цих доказів. Бо з нього будуть питати в суді, чи винен той чи інший підозрюваний чи обвинувачений. І якщо прокурор щось не підписує – це не означає, що він гальмує чи не хоче. Просто є моменти, які треба доопрацювати. Жодних конфліктів немає", - зазначив Холодницький.
З приводу "жучків" в своєму кабінеті Холодницький повідомив, що не знає, хто міг їх встановити, слідство зараз цим займається.
Нагадаємо, директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник назвав "елементом медійної війни проти антикорупційних органів" інформацію про прослуховування НАБУ кабінету керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.