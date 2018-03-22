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Холодницкий об отставке: ждите дальше

Холодницкий об отставке: ждите дальше

Киев  •  УНН

 • 13460 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что он не собирается уходить в отставку. Об этом он сообщил в интервью DW, передает УНН.

"Сейчас я с рабочим визитом в Брюсселе. Возвращаюсь в пятницу вечером в Киев. В понедельник выхожу на работу и работаю. Если кто-то очень хочет, чтобы спецпрокурор ушел в отставку, то пусть ждут дальше. Надо работать. Я уйду в отставку тогда, когда я сам решу", - сообщил Холодницкий.

Также Холодницкий опроверг информацию о наличии конфликта между ним и Сытником.

"Есть моменты рабочие. Артем Сергеевич - он как детектив, как следователь, который очень часто считает, что доказательств достаточно. Но детективы представляют доказательства в суде, а прокурор, и именно прокурор будет решать достаточность этих доказательств. Потому что с него будут спрашивать в суде, виновен ли тот или иной подозреваемый или обвиняемый. И если прокурор что-то не подписывает - это не значит, что он тормозит или не хочет. Просто есть моменты, которые нужно доработать. Никаких конфликтов нет", - отметил Холодницкий.

По поводу "жучков" в своем кабинете Холодницкий сообщил, что не знает, кто мог их установить, следствие сейчас этим занимается.

Напомним, директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник назвал "элементом медийной войны против антикоррупционных органов" информацию о прослушивании НАБУ кабинета руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

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