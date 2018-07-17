Холодницький повідомив, що ще не отримував від НАБУ скаргу на закриття справи "рюкзаків для МВС"

"Станом на 14:00 скарга з НАБУ до САП не надходила", - зазначив керівник САП.

Хоча, за його словами, у "НАБУ встигли відрапортувати, що її подали у пятницю".



Як повідомляв УНН, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький підтвердив закриття кримінального провадження щодо сина чинного глави МВС Арсена Авакова — Олександра і його екс-заступника Сергія Чеботаря, фігурантів так званої “справи рюкзаків”.



Згодом у САП пояснили, що підставою для закриття кримінального провадження у так званій “справі рюкзаків” є відсутність доказів щодо обізнаності в якості виробів фігурантів справи — сина Міністра внутрішніх справ України та екс-заступника очільника МВС.



У НАБУ заявили, що не розуміють причин закриття “справи рюкзаків”.



Згодом у НАБУ повідомили, що направили скаргу до САП щодо закриття справи "рюкзаків для МВС".