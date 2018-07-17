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Холодницький повідомив, що ще не отримував від НАБУ скаргу на закриття справи "рюкзаків для МВС"

Холодницький повідомив, що ще не отримував від НАБУ скаргу на закриття справи "рюкзаків для МВС"

Київ • УНН

 • 15095 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. До Спеціалізованої антикорупційної прокуратури станом на 14 годину сьогоднішнього дня скарга від Національного антикорупційного бюро України на постанову прокурора про закриття кримінального провадження щодо сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра та колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря не надходила. Про це повідомив УНН заступник Генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

"Станом на 14:00 скарга з НАБУ до САП не надходила", - зазначив керівник САП.

Хоча, за його словами, у "НАБУ встигли відрапортувати, що її подали у пятницю".

Як повідомляв УНН, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький підтвердив закриття кримінального провадження щодо сина чинного глави МВС Арсена Авакова — Олександра і його екс-заступника Сергія Чеботаря, фігурантів так званої “справи рюкзаків”.

Згодом у САП пояснили, що підставою для закриття кримінального провадження у так званій “справі рюкзаків” є відсутність доказів щодо обізнаності в якості виробів фігурантів справи — сина Міністра внутрішніх справ України та екс-заступника очільника МВС.

У НАБУ заявили, що не розуміють причин закриття “справи рюкзаків”.

Згодом у НАБУ повідомили, що направили скаргу до САП щодо закриття справи "рюкзаків для МВС".

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