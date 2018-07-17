Холодницкий сообщил, что еще не получал от НАБУ жалобу на закрытие дела "рюкзаков для МВД"

"По состоянию на 14:00 жалоба от НАБУ к САП не поступала", - отметил руководитель САП.

Хотя, по его словам, в "НАБУ успели отрапортовать, что ее подали в пятницу".



Как сообщал УНН, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подтвердил закрытие уголовного производства в отношении сына действующего главы МВД Арсена Авакова - Александра и его экс-заместителя Сергея Чеботаря, фигурантов так называемого "дела рюкзаков".



Впоследствии в САП объяснили, что основанием для закрытия уголовного производства по так называемому "делу рюкзаков" является отсутствие доказательств осведомленности в качестве изделий фигурантов дела - сына Министра внутренних дел Украины и экс-заместителя главы МВД.



В НАБУ заявили, что не понимают причин закрытия "дела рюкзаков".



Впоследствии в НАБУ сообщили, что направили жалобу в САП по закрытию дела "рюкзаков для МВД".