Холодницкий сообщил, что еще не получал от НАБУ жалобу на закрытие дела "рюкзаков для МВД"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В Специализированную антикоррупционную прокуратуру по состоянию на 14 часов сегодняшнего дня жалоба от Национального антикоррупционного бюро Украины на постановление прокурора о закрытии уголовного производства в отношении сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря не поступала. Об этом сообщил УНН заместитель Генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.
"По состоянию на 14:00 жалоба от НАБУ к САП не поступала", - отметил руководитель САП.
Хотя, по его словам, в "НАБУ успели отрапортовать, что ее подали в пятницу".
Как сообщал УНН, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подтвердил закрытие уголовного производства в отношении сына действующего главы МВД Арсена Авакова - Александра и его экс-заместителя Сергея Чеботаря, фигурантов так называемого "дела рюкзаков".
Впоследствии в САП объяснили, что основанием для закрытия уголовного производства по так называемому "делу рюкзаков" является отсутствие доказательств осведомленности в качестве изделий фигурантов дела - сына Министра внутренних дел Украины и экс-заместителя главы МВД.
В НАБУ заявили, что не понимают причин закрытия "дела рюкзаков".
Впоследствии в НАБУ сообщили, что направили жалобу в САП по закрытию дела "рюкзаков для МВД".