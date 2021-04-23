Холодна погода збережеться на початку наступного тижня - синоптики

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. В Україні найближчими днями утримається холодна погода - наступний тиждень розпочнеться з нічних заморозків. Однак, опади стихнуть. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, у найближчі три доби в Україні очікується холодна погода.

У західних, північних, 25-26 квітня і у центральних та східних областях вночі заморозки у повітрі 0-3°, вдень температура 6-11° тепла, у південній частині вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 10-16° тепла; 24 квітня у східних та південно-східних областях вночі 4-9° тепла, вдень 9-15°.

Вночі без опадів, лише найближчої ночі у східних, Запорізькій та Дніпропетровській областях помірні дощі, вдень в Україні, крім заходу та півдня, окремі невеликі короткочасні дощі.

Вітер переважно північно-західний, 5-12 м/с.

Доповнення

На Київщині завтра холодна без істотних опадів погода: вночі заморозки у повітрі 0-3°, вдень температура 7-9° тепла.

Додамо, квітень у Києві почався з температурного рекорду.

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