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Холодная погода сохранится в начале следующей недели - синоптики

Холодная погода сохранится в начале следующей недели - синоптики

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Украине в ближайшие дни сохранится холодная погода - следующая неделя начнется с ночных заморозков. Однако, дожди стихнут. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, в ближайшие трое суток в Украине ожидается холодная погода.

В западных, северных, 25-26 апреля и в центральных и восточных областях ночью заморозки в воздухе 0-3°, днем температура 6-11° тепла, в южной части ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5° , днем 10-16° тепла; 24 апреля в восточных и юго-восточных областях ночью 4-9° тепла, днем 9-15°.

Ночью без осадков, лишь ближайшей ночью в восточных, Запорожской и Днепропетровской областях умеренные дожди, днем в Украине, кроме запада и юга, отдельные небольшие кратковременные дожди.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-12 м/с.

Дополнение

В Киевской области завтра холодная без осадков погода: ночью заморозки в воздухе 0-3°, днем температура 7-9° тепла.

Добавим, апрель в Киеве начался с температурного рекорда.

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