Холодна погода практично без опадів: прогноз на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Холодна погода по Україні сьогодні утримається, лише на півдні вдень можливі дощі. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом погоди синоптиків, 27 квітня утримається холодна погода: вночі сильні заморозки у повітрі 0-3°, у південній частині температура вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-5°, вдень 7-12° тепла, на високогір'ї Карпат 1-6° тепла.
Без істотних опадів, лише у південних областях вранці та вдень дощі. Вітер переважно західний, 3-8 м/с.
Погода у Києві та області
27 квітня по Києву вночі заморозки у повітрі 0-2°, температура вдень 9-11° тепла. Без істотних опадів. Вітер західний, 3-8 м/с.
У Київській області сьогодні вночі сильні заморозки у повітрі 0-3°, температура вдень 7-12° тепла. Без істотних опадів. Вітер західний, 3-8 м/с.