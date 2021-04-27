Холодная погода практически без осадков: прогноз на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Холодная погода в Украине сегодня сохранится, лишь на юге днем возможны дожди. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу погоды синоптиков, 27 апреля сохранится холодная погода: ночью сильные заморозки в воздухе 0-3°, в южной части температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 7-12° тепла, на высокогорье Карпат 1-6° тепла.
Без существенных осадков, лишь в южных областях утром и днем дожди. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с.
Погода в Киеве и области
27 апреля по Киеву ночью заморозки в воздухе 0-2°, температура днем 9-11° тепла. Без существенных осадков. Ветер западный, 3-8 м/с.
В Киевской области сегодня ночью сильные заморозки в воздухе 0-3°, температура днем 7-12° тепла. Без существенных осадков. Ветер западный, 3-8 м/с.