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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 106602 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 160693 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 163988 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 243290 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 284641 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 152099 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 141066 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Холодная погода практически без осадков: прогноз на сегодня

Холодная погода практически без осадков: прогноз на сегодня

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Холодная погода в Украине сегодня сохранится, лишь на юге днем возможны дожди. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу погоды синоптиков, 27 апреля сохранится холодная погода: ночью сильные заморозки в воздухе 0-3°, в южной части температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 7-12° тепла, на высокогорье Карпат 1-6° тепла.

Без существенных осадков, лишь в южных областях утром и днем дожди. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с.

Погода в Киеве и области

27 апреля по Киеву ночью заморозки в воздухе 0-2°, температура днем 9-11° тепла. Без существенных осадков. Ветер западный, 3-8 м/с.

В Киевской области сегодня ночью сильные заморозки в воздухе 0-3°, температура днем 7-12° тепла. Без существенных осадков. Ветер западный, 3-8 м/с.

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